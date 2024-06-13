Eminönü Çarşısı'nda Bayram Alışverişi Başladı: Lokum ve Şeker Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Eminönü Çarşısı'nda Bayram Alışverişi Başladı: Lokum ve Şeker Fiyatlarına Zam Geldi

İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi olan Eminönü Çarşısı'nda bayram alışverişleri başladı. Bayram şekeri ve lokum fiyatlarına iki bayram arası ortalama yüzde 10'un üzerinde zam geldiği görüldü. Vatandaşlar tercihlerini karışık lokumdan yana kullanıyor.

13.06.2024 10:47
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İstanbul'da bayram alışverişlerinin merkezi konumundaki tarihi Eminönü Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği başladı. Pazarda, bayram şekeri ve lokum fiyatlarına iki bayram arası ortalama yüzde 10'un üzerinde zam geldiği görüldü. Vatandaşın tercihi karışık lokum oldu.

İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi olan Eminönü Çarşısı'nda bayram alışverişleri başladı. Özellikle bayram şekeri ve lokum gibi geleneksel bayram ikramlıklarının fiyatlarında, iki bayram arası yüzde 10'un üzerinde bir zam yaşandığı görüldü. Markalı şekerlerin kilosu 240 TL'den başlarken markalı lokumun fiyatı ise 200 TL'den başlayıp 450' TL'ye kadar satılıyor.

"Vatandaşlar en çok karışık lokum alıyor"

Bayram alışverişinin başladığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, "Bayrama son birkaç gün kala yoğunluk daha da artacaktır. Şu anda yavaştan yoğunluk başladı. Ramazan Bayramı'nda sade lokumlar 180 TL'den sayıyorduk. Şimdi ise kilosunu 200 TL'den satıyoruz. Kurban Bayramı olduğu için çok fazla rağbet yok. Ama vatandaşlar hediye amaçlı alıyorlar. Vatandaşlar en çok karışık lokum alıyorlar. Bide güllü ve sakızlı lokum tercih ediyorlar. Güllü ve sade lokum 200 TL, sakızlı lokum 300 TL, fıstıklı lokum 450 TL, paşa lokumu 450 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz seneye göre de 50-60 TL zam geldi"

Bir diğer Eminönü esnafı Mehmet Demir Kandemir ise, "Bayram yaklaştıkça talepte artmaya başladı. Şu anda en çok lokum ve şekere talep var. Ramazan Bayramı'nda da fiyatlarımız aynıydı şimdide aynı. Geçtiğimiz seneye göre de 50-60 TL zam geldi. Elimizde sütlü şeker, kahveli şeker gibi şeker çeşitlerimiz var. En çok tercih edilen ise çifte kavrulmuş lokum oluyor" şeklinde konuştu.

Bayram alışverişine geldiğini belirten Cesur Karakaş, " Ankara'dan Eminönü'ne alışverişe geldim. Her sene gelirim. Lokum, şeker ve kuruyemiş aldım. Fiyatlar eskiye göre pahalı fakat her şeyin fiyatı arttı. O yüzden mecbur alıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eminönü Çarşısı'nda Bayram Alışverişi Başladı: Lokum ve Şeker Fiyatlarına Zam Geldi - Son Dakika

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