Emlak İlanları İçin Sosyal Medya İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emlak İlanları İçin Sosyal Medya İzni

Emlak İlanları İçin Sosyal Medya İzni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, EİDS onaylı ilanların sosyal medya üzerinden paylaşımına izin verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yasal düzenlemesi yapılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) onaylı ilanların sosyal medya platformlarında paylaşılmasına izin verilmesini değerlendiren gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan, ilan sitelerindeki yüksek paket fiyatlarına dikkat çekerek karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gelişen dijital pazarlama yöntemleriyle birlikte emlak ve otomotiv sektöründe ilan paylaşım mecraları genişliyor. Ticaret Bakanlığı'nın EİDS kapsamında verdiği yeni izinle birlikte, yetki doğrulaması yapılmış ilanların fotoğraf ve detayları sosyal medya hesapları üzerinden de serbestçe paylaşılabilecek. Böylece emlak danışmanları ve sektör temsilcileri, yüksek maliyetli ilan portallarına bağımlı kalmadan geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükarslan, düzenlemenin sektör temsilcilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

"Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz"

Ticaret Bakanlığı'nın izin kararıyla birlikte sosyal medyanın emlakçılar için güçlü bir alternatif haline geldiğini söyleyen Erkan Büyükarslan, "Bugün açıklanan yasayla Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu izin çıktı. Sosyal medyada ilan paylaşımlarımız, fotoğraflı paylaşımlar serbest bırakıldı. EİDS onaylı ilanlarımızı sosyal medyalarda artık paylaşmaya başlayabileceğiz. Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz" dedi.

"İlan sitelerinin ücretleri dükkan kiralarından fazla"

Sektörde hizmet veren ilan portallarının yüksek ücret politikalarına da değinen Büyükarslan, sosyal medya izninin bu maliyet yükünü hafifleteceğini vurgulayarak, "Malum biliyorsunuz ki ilan sitelerinin ücretleri bayağı bir yüksek fiyatla. Şu anda onun karşılığında diğer sosyal medyalarda paylaşım hakkımız doğmuştur. İlan paketlerinin hepsi değişiyor. Yani sonuçta paylaştığımız üç tane ilan sitesi var, ilan sitelerinin hepsinin fiyat farklılıkları var. Tabi ki fahiş fiyatlar da var, dükkan kiralarından fazla fiyat farkları var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak İlanları İçin Sosyal Medya İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:34:03. #7.12#
SON DAKİKA: Emlak İlanları İçin Sosyal Medya İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.