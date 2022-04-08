Emlak Katılım, İstanbul'da 34 Türkiye genelinde 78 şubeye ulaştı - Son Dakika

Emlak Katılım, İstanbul'da 34'üncü şubesini Şirinevler'de açarak Türkiye genelinde toplam 78 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, tüm endüstrilerde sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini yaygınlaştıran banka, ticareti, ihracatı destekleyen, yerel üretimi artıran, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını yenilikçi ürün ve hizmetlerle karşılayan Emlak Katılım, yeni şubelerini de hizmete sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Emlak Katılım İstanbul'daki yeni hizmet noktası olan Şirinevler şubesini müşterileri ile buluşturuyor.

Faaliyete başlamasının ardından geçen üç yılda önemli başarılara imza atan banka, Türkiye ekonomisinin en önemli güçleri gayrimenkul sektörü, tarım sektörü, küçük ve orta işletmeler, doğayı koruyan çevreci projeler başta olmak üzere tüm bu alanlar ile kesişen projelere destek vermeye devam ediyor.

Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir tarım, daha yeşil bir doğa için çalışan Emlak Katılım, en büyük gücünü ülkesinin kaynaklarından alıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Emlak Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Çeyrek Hesap ürününü müşterilerine sunan ilk banka oldu. Emlak Katılım çeyrek altın hesap uygulamasını 1 Mart'ta devreye aldı. Bu uygulama sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alabiliyor.

15 Mart tarihinde devreye alınacak Kazandıran Çeyrek Hesap'la da müşteriler hem birikimlerini güvence altına alıp hem de kar payı kazancı elde edebilecekler. Müşteriler, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik cumhuriyet altın türünde adet ve üretim yılı fark etmeksizin birikimlerini Emlak Katılım şubelerine götürerek hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Bu hesap sayesinde Emlak Katılım müşterilerinin birikimlerinin çalınma ve kaybolma riskleri, kasa kiralama ve sigortalama maliyetleri ortadan kalkıyor. Müşteri dilediği zaman çeyrek altın hesabındaki bakiyeyi en yakın Emlak Katılım şubesinden fiziki altın olarak alabiliyor. Aynı zamanda müşteriler çeyrek altın hesaplarındaki bakiyeyi ilgili bankacılık işlemlerinde teminat olarak da değerlendirebiliyor.

Emlak Katılım'ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor.

Emlak Katılım Bankası'nın bu kapsamda geliştirdiği "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı", "Dövizden TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı" ve "Altından TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı" ile müşteriler risklerden korunarak tüm kar payı imkanlarından faydalanabiliyorken hesaplarına yansıyan kar payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor.

Emlak Katılım'ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar.

Emlak Katılım Türkiye'nin öncü sektörleri arasında yer alan gayrimenkul sektörünün daha da büyümesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için faaliyetlerini yürütüyor. Emlak Katılım'ın Birlikte Konut Finansmanı da yatırım amacıyla ev sahibi olmak isteyen ya da tek başına ev alma imkanı olmayan tüketiciler için tasarlanmış bir konut finansman ürünü.

Banka müşterileri, yeni konut finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullanarak konutu müşterek tapulu satın alabiliyor. Emlak Katılım'ın ev alacaklara sunduğu bir diğer avantaj ise, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenler eski evlerinin satışını beklemeden yeni evlerini alabiliyor.