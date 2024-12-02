Emlak Konut'tan Suudi Arabistan ile Anlaşma

Ekonomi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail koordinasyonunda, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile Riyad'da İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzaladığını bildirdi.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını Suudi Arabistan'ın Vision 2030 hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projelere entegre etmeyi amaçladığını belirtti.

Emlak Konut, bu kapsamda Suudi Arabistan'daki konut projelerinde liderlik üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu destekleyerek ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurmayı hedefliyor.