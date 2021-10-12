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En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdi - Son Dakika

En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdi

12.10.2021 10:05

İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo bu sabah itibarıyla faaliyetlerini durdurduğunu, kullanıcıların Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini bildirdi. En sık kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo'nun internet sitesine erişim, 6 ay boyunca açık olacak.

2018 yılından bu yana faaliyet gösteren ve günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmiyle en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Kararın gerekçesini ise bildirilmezken yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.

İNTERNET SİTELERİ 6 AY AÇIK KALACAK

Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı:

"Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com'a erişim 6 ay süresince açık olacaktır. Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir. Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir. Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine "kripto para ve blockchain" sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."

KULLANICILARIN YAPMASI GEREKENLER

Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:

  • www.coinzo.com 'da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı.
  • Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesi gerekmekte.
  • Kullanıcılarımızın bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri gerekmekte.

Türk Lirası çekim işlemleri için;

  • Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcılarımızın doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekmekte.
  • Akbank'a yapılacak çekim işlemleri havale olarak 7/24 gerçekleşecek. Diğer bankalara yapılan çekim işlemleri EFT olarak bankacılık mesai saatleri içerisinde gerçekleşecek.
En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdi

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Son Dakika Ekonomi En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdi - Son Dakika
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