En düşük emekli maaşına seyyanen zam - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşına seyyanen zam

En düşük emekli maaşına seyyanen zam

Milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken, heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Emekliye seyyanen zam taleplerinin görüşüldüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" açıklaması ise umutları artırdı.

06.12.2024 07:35
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zamlara çevrilmişken en düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı programda "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" açıklaması ise beklentileri artırdı.

"DENGE ARANACAKTIR"

Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak da "Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'te yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM MASADA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre emekliye seyyanen zam talebinin de yetkililer tarafından gündeme geldiği öğrenildi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

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Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşına seyyanen zam - Son Dakika

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