Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,078617
|0,18
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,048443
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,022284
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,055220
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,037314
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027272
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011797
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023419
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011670
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011592
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,068446
|1,48
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078510
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,070530
|1,20
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,180805
|1,11
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,205414
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,034769
|0,78
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,047932
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,089038
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,031457
|0,60
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,020281
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011885
|1,46
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041916
|0,88
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029033
|0,88
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,080463
|0,74
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,056405
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,020932
|2,86
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,068834
|1,57
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,065896
|1,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,062284
|1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,062007
|1,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027027
|0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036348
|0,14
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031642
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028522
|0,14
|VEM Para Piyasası EYF
|0,078274
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi