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Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15.11.2021 16:16
Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0786170,18VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0484430,17Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0786170,18
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0484430,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0222840,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0552200,16
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0373140,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0272720,38
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0117970,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0234190,36
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0116700,27
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0115920,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0684461,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0785101,27
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0705301,20
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1808051,11
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2054141,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0347690,78
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0479320,75
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0890380,74
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0314570,60
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0202810,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0118851,46
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0419160,88
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0290330,88
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0804630,74
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0564050,74
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0209322,86
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0688341,57
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0658961,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0622841,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0620071,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0270270,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0363480,14
ZEM Para Piyasası EYF0,0316420,14
HEM Para Piyasası EYF0,0285220,14
VEM Para Piyasası EYF0,0782740,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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