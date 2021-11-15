Son dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,078617 0,18 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,048443 0,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022284 0,16 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,055220 0,16 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,037314 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027272 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011797 0,37 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023419 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011670 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011592 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,068446 1,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078510 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,070530 1,20 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,180805 1,11 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,205414 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,034769 0,78 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,047932 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,089038 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,031457 0,60 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,020281 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011885 1,46 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041916 0,88 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,029033 0,88 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,080463 0,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,056405 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,020932 2,86 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,068834 1,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,065896 1,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,062284 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,062007 1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027027 0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036348 0,14 ZEM Para Piyasası EYF 0,031642 0,14 HEM Para Piyasası EYF 0,028522 0,14 VEM Para Piyasası EYF 0,078274 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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