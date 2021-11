En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF", "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,81 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,164755 1,88 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,099229 1,88 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,190222 1,81 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,142015 1,80 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074993 1,76 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,175755 1,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,207481 1,75 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,105199 1,74 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049709 1,74 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,041200 1,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

