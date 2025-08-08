Endüstri bölgeleri sınırları değişti

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilirken, Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne alan eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne de alan ilave edildi.