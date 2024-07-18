Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki çalışmaları Rosatom Genel Müdürü ile değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki çalışmaları Rosatom Genel Müdürü ile değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Akkuyu Nükler Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların son durumunu ele aldı. Bayraktar, Lihaçev ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini belirtti. Bayraktar, Akkuyu NGS'nin tamamının devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını ifade etti.

18.07.2024 13:09
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Akkuyu Nükler Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların son durumunu ele aldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki çalışmaları Rosatom Genel Müdürü ile değerlendirdi - Son Dakika

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