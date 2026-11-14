Enerji iletim hatları için taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Enerji iletim hatları için taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. TEİAŞ, enerji iletim hattı projelerinde direk yerlerini mülkiyet, iletken salınım gabarisini irtifak hakkıyla acele kamulaştıracak; Ankara Kahramankazan'daki doğal gaz tesisi için taşınmazı EPDK kamulaştıracak.

Türkiye'de yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV (Gölbaşı TM-Emirler TM EİH) Brş.N.-Yağlıpınar Uydu TM (Girdi-Çıktı) (Hat 1-Hat 2) Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV (Kulu TM-Cihanbeyli TM)-Tosyalı Şeker GES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Mersin DRES TM-Akdeniz GİS TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Kahramanmaraş-Kapıçam EİH Kısmi Yenileme, 154 kV Kılavuzlu-Kipaş EİH Kısmi Yenileme, 154 kV Kılavuzlu-Kipaş EİH Yenileme (Yeni Güzergah), 154 kV Kahramanmaraş-Menzelet EİH Yenileme (Yeni Güzergah) ve 154 kV Kahramanmaraş-Menzelet EİH Kısmi Yenileme projelerinin güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca 400 kV Kayabaşı Mehmet Esen TM-Kırıkkale DGKÇS Enerji İletim Hattı'nın D.212-D.216 numaralı direkleri arası ile 154 kV Sungurlu OSB-Alaca TM Enerji İletim Hattı'nın D.11-D.14 numaralı ve D.26-D.33 numaralı direkleri arası güzergahlarının deplase edilmesi amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulacak RMS-B Doğal Gaz Dağıtım Tesisi'nin yapımı amacıyla Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuTürkiye Elektrik İletim AŞKahramankazanYerel YönetimEkonomiEnerjiGüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Gemlik açıklarında 3,9’luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul’u da korkuttu
Gemlik açıklarında 3,9'luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul'u da korkuttu
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:34:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Enerji iletim hatları için taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android