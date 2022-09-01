Konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre de konutta kullanılan doğal gaza yüzde 20.4 zam yapıldı.

EPDK'dan, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe gireceği ifade edilen yeni tarifelere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada pandemi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkileri nedeniyle hammadde fiyatlarında artış yaşandığı vurgulanarak, "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur" denildi.BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise doğal gazın yüzde 99'unun yurt dışı arz kaynaklı olduğu ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle fiyatlarda ciddi artış yaşandığı belirtildi. Pandemi öncesi fiyatlara oranla 20 kat artış yaşandığı vurgulanan açıklamada yeni tarifenin 1 Eylül itibariyle geçerli olacağı aktarılarak, "Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 45.6, sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50.8, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai atış fiyatlarında ortalama yüzde 49.5 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kaydedildi.