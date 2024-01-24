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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak - Son Dakika
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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl'de Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi ile Çanakkale ve Balıkesir'de Ihlamur ve Armutçuk Rüzgar Enerji Santralleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye\'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak
24.01.2024 - 09:32,
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'de kurulacak Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi ile Çanakkale ve Balıkesir'de kurulacak Ihlamur Rüzgar Enerji Santrali ve Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Türkiye, Bingöl, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak - Son Dakika
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