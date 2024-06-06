Enerji Projeleri İçin Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Kararı

Ekonomi

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Türkoğlu OSB Transformatör Merkezi Projesi kapsamında proje sahasına isabet eden taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, TEİAŞ'a ait 154 kV Alibeyhöyüğü Alakova Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Kırıkkale'nin Çelebi ve Keskin ilçelerinde kurulması planlanan doğal gaz dağıtım doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.