Enerji Projeleri İçin Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Projeleri İçin Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Kararı

Konya, Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar'da çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Konya'da Mavi HES Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi için taşınmazlar, EPDK tarafından kamulaştırılacak. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki linyit madeni sahası için gerekli taşınmazlar ise MAPEG tarafından kamulaştırılacak. Ayrıca, Sakarya ve Bursa'da kompresör istasyonu projeleri için taşınmazlar ve diğer tesisler BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

26.07.2024 09:03
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Konya, Sakarya, Bursa, ve Afyonkarahisar'da çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'da kurulacak Mavi Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak güneş enerji santrali (GES) elektrik üretim tesisi için gereken bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan 4. Grup linyit madeni işletme ruhsatlı sahada üretime devam edilebilmesi için gerekli bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Sakarya'nın Adapazarı ve Bursa'nın Karacabey ilçelerinde kompresör istasyonu projeleri için bazı taşınmazlar ve inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların da mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Maden, Botaş, Şuhut, Bursa, Konya, HES, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Projeleri İçin Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Kararı - Son Dakika

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