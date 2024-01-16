Enerji Sektörü Yatırımları İçin Ayrılan Kaynak Miktarı Yüzde 70 Arttı

Merkezi yönetim bütçesinden enerji sektörü yatırımları için ayrılan kaynak miktarı bu yıl geçen yıla göre yüzde 70 artışla 75,6 milyar lira oldu.

AA muhabirinin, 2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 799'u ana proje olmak üzere toplam 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi. Yatırım ödeneğinde enerji sektörünün payı yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl enerji sektöründe yeni projeler için 6 milyar 690 milyon 853 bin lira, devam eden projeler için 68 milyar 464 milyon 625 bin lira yatırım yapılacak. Bu yıl etüt projelerine yönelik ayrılan bütçe ise 536 milyon 670 bin lira oldu. Böylece kamunun enerji sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak miktarı toplam 75 milyar 692 milyon 148 bin lira oldu. Söz konusu ödeneğin 65 milyar 440 milyon liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 29 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) oldu.

BOTAŞ'a ayrılan bütçede en büyük pay 8 milyar 417 milyon 611 bin lira ile Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesinde kullanılacak. 2027'de tamamlanması öngörülen projede depolama ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. 7 milyar 866 milyon 576 bin lira ile ikinci sırada yer alan proje kapsamında belirlenen 26 ilde ilçelere doğal gaz ulaştırılması için çalışmalar yürütülecek. BOTAŞ bu yıl 6 milyar 515 milyon 795 bin lira tutarında yatırımı ise 81 ilde boru hatları ve tesislerin modernizasyonu ile rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar için kullanacak.

Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe ikinci sırada yer alan kurum 28 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, onu 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) takip etti.

Bu yıl enerji sektöründe 163 proje için kaynak ayrıldı. Sektörde planlanan yatırımların kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında 63 projeyle TEİAŞ başı çekerken, bu kurumu 30 projeyle EÜAŞ ve 20 projeyle BOTAŞ izledi.

Söz konusu programa göre, sektörde proje bazında önemli gelişmelerin kaydedilmesi bekleniyor. Öne çıkan projeler arasında, ülkede dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik petrol ve doğal gaz kaynaklarının keşfine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler yer alıyor.

Bu yıl 75,6 milyar lira ödenek ayrılan enerji sektöründeki yatırımların kuruluşlara göre dağılımı şu şekilde:

Sektörler Proje sayısı 2024 Yatırımı (lira) BOTAŞ 20 29.000.000.000 TEİAŞ 63 28.000.000.000 EÜAŞ 30 8.000.000.000 Karayolları Genel Müdürlüğü 3 4.325.000.000 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 2.985.000.000 Devlet Su İşleri 12 2.360.000.000 TENMAK 5 447.000.000 TEDAŞ 6 215.000.000 TCDD 1 150.000.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 95.148.000 TÜRASAŞ 1 75.000.000 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 27.000.000 ADÜAŞ 1 8.000.000 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 5.000.000 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 - İller Bankası AŞ 4 - Konya Büyükşehir Belediyesi 1 - TOPLAM 163 75.692.148.000

Kaynak: AA