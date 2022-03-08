Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden - Son Dakika
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Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden

08.03.2022 15:38
Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden

Limak Enerji Uludağ Elektrik, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyen ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken projeleriyle Kadın Dostu Markalar Ödül Töreni'nden iki ödülle döndü.

Limak Enerji Uludağ Elektrik, iş hayatında fırsat eşitliğini destekleyen ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken projeleriyle Kadın Dostu Markalar Ödül Töreni'nden iki ödülle döndü.

İş hayatında eşit bir yaklaşımı benimseyen insan kaynakları uygulamaları ve kadınlara yönelik toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bilinç oluşturmayı hedefleyen Limak Enerji Uludağ Elektrik, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği kategorisinde iki ödüle birden layık görüldü. Gücünü kadından alan markaların sosyal sorumluluk projelerinin kadınlarla buluşma noktası olan Kadın Dostu Markalar Platformu'nun düzenlediği törende şirket adına ödülü, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac aldı.

Törende konuşan Ali Erman Aytac, "Örnek insan kaynakları uygulamalarımızla kadın istihdamı ve işte fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı bir şirket olarak, yüzde 53 kadın çalışan ve yüzde 38 kadın yönetici oranımızla sektörümüzde fırsat eşitliğine destek veriyoruz. Enerji sektöründe kadın çalışan istihdam oranı genel olarak düşük seviyelerde, sektörümüzdeki kadın istihdamının yükseltilmesi yönünde gerçekleştirilecek çalışmaları hem insan kaynakları uygulamalarımız ve stratejilerimizle destekliyor hem de iletişim çalışmalarımızla bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kadın istihdamına yönelik uygulamalarımızın sektörel değişimde öncü olacağına inanıyoruz" dedi.

Aytac, sözlerine şu şekilde devam etti: " Bugün burada ödül almamızı sağlayan projelerimizden birisi de faturalarımızda kadınlara yönelik şiddetle mücadele mesajlarına yer verdiğimiz, Birleşmiş Milletler ve KADES Uygulamasına dönük iletişim çalışmalarımız. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında faturalarımızda Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yönelik 'Kadına karşı şiddete dur demek için bir ışık da sen yak' sloganına ve #KayıtsızKalmayın hashtag'ine yer verdik. Birleşmiş Milletler'in Aktivizm Kampanyasına yönelik faturalarımızda mesaj yayınlamanın yanı sıra bu konuda video çekimi yaptık, ses havuzuna çalışan arkadaşlarımızın mesajlarını bıraktık. Hafta boyunca binamızı umudu ve ışığı simgeleyen turuncu renkle donattık. Bu mesajları faturalarımızda ön plana çıkararak daha çok insana ulaşmasını sağladık. WEPs imzacısı bir şirket olarak, kadın istihdamının artırılması dışında kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan bu projelere destek vermeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kadınların toplum ve iş yaşamında yaşadıkları sorunların giderilmesi için çeşitli faaliyetleri hayata geçiriyor, bu konu üzerinde özel bir hassasiyetle ilerliyoruz. Başta bizi bu ödüle layık gören Kadın Dostu Markalar Platformu'na ve bu ödülü almamızda emeği geçen tüm kadın çalışma arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ediyorum."

Limak Enerji Uludağ Elektrik, faturalarında kadınlara yönelik sağlık problemlerine dikkat çekmek için de her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda bu kanser türüne yönelik mesaj yayınlayarak ve faturaların rengini pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor. Şirket ayrıca erkek egemen sektörlerde çalışan kadınların hikayelerine dikkat çekecek video serisiyle, tüm kadınların bu sektörlerde de başarabileceğini göstermeyi hedefliyor. - BURSA

Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden

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Birleşmiş Milletler, Uludağ, Enerji, KADES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji sektöründe kadın istihdamı en güçlü şirkete iki ödül birden - Son Dakika


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