Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazın yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla yıllık 7,5 milyar metreküp üretime ulaşılacağını, doğal gaz ile petrol üretiminden yıllık 13 milyar doların üzerinde ekonomik değer sağlanacağını bildirdi.

Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

Bakanlığın sınırlı bütçeyle politika üretimi ve enerji yatırımlarının planlanmasını yaptığını, enerji diplomasisi yoluyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirten Bayraktar, bu kapsamda enerji ve madencilik sektöründe 400 bini aşkın kişinin görev yaptığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Türkiye'nin dünyaya "konuşulanları hayata geçirme" ve 2035'e kadar yüzde 35 elektrikleşme hedefi olmak üzere iki önemli mesaj verdiğini dile getiren Bayraktar, 80'den fazla ülkenin bu hedefi kabul ettiğini aktardı.

Bakan Bayraktar, elektrikleşmenin öncelendiği Türkiye'nin Milli Enerji 2040 Programı'nın hazırlanmasında 6 aydan uzun bir süredir çalışıldığını ve siyasi partilerin de enerji politikalarının incelendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynakların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve madenlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gibi konularda ortak görüş bulunuyor. Farklı görüşler de vardı. Tüm bunları dikkate alarak bu programı hazırladık. Öte yandan COP31'in özeti, dünya iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi bir samimiyet sınavında kaldı. Siyasi irade ve kararlılık olmadan bu alanda ilerleme sağlanamayacaktır."

Türkiye'nin 2040 programında fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik hedeflerini de paylaşan Bayraktar, günlük petrol tüketiminin 1,2 milyon varilden 500 bin varil azaltılmasının, doğal gaz ihtiyacının ise 77 milyar metreküpten 57 milyar metreküpe düşürülmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, bu adımlarla petrol ve doğal gaz kaynaklı yıllık emisyonların toplam yaklaşık 110 milyon ton azaltılmasının hedeflendiğini ifade ederek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kömürden çıkış hassas bir konu. Türkiye, 2040'ta elektrik ihtiyacının yüzde 12'sini kömürden karşılamayı öngörüyor. Bu oran bugün yüzde 33 seviyesinde. Kömürün özellikle yerli üretim boyutu ve bu sektörde çalışanların dikkate alınması gerekiyor. Şubat 2025'te yayımlanan düzenlemeyle işçi ücretlerini ödemeyen, çevre yatırımlarını yapmayan ve kamuya borcu bulunan santraller teşvik kapsamı dışında tutuldu. Yerli kömür sektöründe 26 bin madenci çalışıyor, aileleriyle birlikte 100 binden fazla kişinin geçimi bu alana bağlı. Adil dönüşümün belirli bir program dahilinde ve sektördeki çalışanlar ile ekonomik ekosistem gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor."

Son 24 yılda enerji ve maden ithalatı 1,1 trilyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin son 24 yılda enerji ve maden ithalatına yaklaşık 1,1 trilyon dolar ödediğini anımsatan Bayraktar, nüfus ve ekonomideki büyümenin yanı sıra yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların etkisiyle enerji talebinin artmaya devam edeceğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin birincil enerjide yüzde 68 olan dışa bağımlılığını 2040'a kadar yüzde 48'e düşürerek enerji kaynaklı cari açığı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Küresel enerji krizi ve bölgesel çatışmaların enerji arz güvenliğini tehdit ettiği bir dönemde, Türkiye enerji arz güvenliğinde sorun yaşamadı. Öte yandan Türkiye, Avrupa'nın en ucuz konut elektriğini kullanıyor. 2002'de asgari ücretin yüzde 45,9'u elektrik ve doğal gaz faturalarına ayrılıyordu. Bugün bu oran yüzde 8,5'e geriledi, emeklilerde ise yüzde 35'ten yüzde 10'un altına düştü. Devlet son 5 yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına toplam 74,9 milyar dolar destek sağladı. 2023-2026 dönemindeki destek 55 milyar dolara ulaştı."

Sakarya Gaz Sahası ikinci fazı bu yıl içinde devreye alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını, 2027'de yeni keşiflerle 100 bin varilin üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, mevcut üretimin bugünkü fiyatlarla ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 5,6 milyar dolar katkı sağladığını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazın 2026 bitmeden Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile devreye alınacağını ifade eden Bayraktar, "Fazın tamamlanmasıyla yıllık doğal gaz üretimi 7,5 milyar metreküpe ulaşacak ve petrol ile doğal gaz üretimi toplamda 13 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturacak. Bu gelir cari açık oluşturmadan ülke ekonomisine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, enerjide sağlanan sübvansiyonlara ilişkin değerlendirmesinde, elektrikte yüzde 55, doğal gazda yüzde 64 oranında destek sağlandığını, sanayide doğal gaz sübvansiyonunun ise yüzde 50 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de ortalama elektrik tüketiminin aylık 205 kilovatsaat olduğunu ve bu tüketim için faturanın 664 lira düzeyinde bulunduğunu aktaran Bayraktar, "250 kilovatsaat tüketim için ise fatura 810 lira. Enerji destekleri dağıtım bedelinin toplam fatura içindeki payını artırdı. Bunun yanında sağlık cihazlarına bağlı tüketiciler ile AFAD kapsamındaki geçici barınma merkezleri, köy içme suyu abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit aileleri, gaziler, muhtarlık hizmet binaları ve vakıflar Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamı dışında tutuldu." ifadelerini kullandı.

Enerjide 2040 hedefleri için 500 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Bakan Bayraktar, "madencilik faaliyetlerinin geniş alanlarda yürütüldüğü" eleştirilerine değinerek, "Ülkemizde 1923-2002'de toplam 52 bin maden ruhsatı verilmiş. 2002-2026'da ise 113 bin maden ruhsatı verilmiş. Bugün itibarıyla Türkiye'de hukuken yürüyen ruhsat sayısı sadece 12 bin 529. Ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 3,60'ına tekabül eden bir madencilik işletme faaliyet alanı var. Ama şu anda madencilik kapsamında kazı faaliyeti yapılan alan sadece binde 18." diye konuştu.

Altın üretimine ilişkin Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın önde gelen altın üreticileri durumundaki Avustralya, Kanada, ABD'nin takip ettiği standartları uygulayarak aramalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin 2040 için enerji hedefleri kapsamında ihtiyaç duyduğu 500 milyar dolarlık yatırımın 210 milyar dolarının Bakanlığa bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (KİT) karşılanacağını, geri kalanının ise özel sektörle yürütüleceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin her yıl enerji sektöründe 20 milyar dolar civarında yatırımı hayata geçirdiğini ve yatırımın miktarının artırılması gerektiğini söyledi.

KİT'lerin tasfiye edilen fonlarda parası yok

Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) gibi KİT'lerin dünya çapında rekabet edecek hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapabilecek insan kaynağımız da var. Son 10 yılda yaptığımız özgüven devrimiyle öyle bir hale geldik ki gençlerimizi burada tutmakta zorlanıyorum. Bunların maaşlarını artırmamız lazım. Dolayısıyla bu kabiliyeti kazandırabilecek birtakım düzenlemeyle bu şirketlerimizi gerçekten Türkiye çapında güçlü ve dünyada da güçlü şirketler haline getirelim istiyorum. Öte yandan şu an itibarıyla şirketlerimize ait 111 milyar lira bir para var. Bunun 109 milyar lirası kamu bankalarında, 2 milyar lirası diğer bankalarda bulunuyor. Tasfiye edilen 131 fonda herhangi bir paramız yok."

"Akdeniz'den vazgeçmiş değiliz"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Akdeniz'deki hidrokarbon aramalarına ilişkin, "Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ruhsat sahalarında 3 arama yaptık. Kendi kıta sahanlığımızda da 6 arama yaptık. Biz ilk başta Akdeniz'de yola çıktık. Dolayısıyla Akdeniz'den vazgeçmiş değiliz. Bu aramalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu sondaj filosundan Çağrı Bey'in Somali'de bulunduğunu, kalan 5 geminin Karadeniz'deki gaz arama ve üretimi artırmaya odaklandığını kaydetti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kerkük'teki petrol sahalarına ortak olmasına ilişkin Bayraktar, "Kerkük anlaşması 2027 yılından itibaren inşallah üretimimize katkı yapacak." dedi.

Bayraktar'ın açıklamalarının ardından Komisyonda yapılan oylamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketinin Sayıştay raporları kabul edildi.