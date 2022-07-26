Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin doğal gaz depoları kışa hazır" - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin doğal gaz depoları kışa hazır"

26.07.2022 22:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin doğal gaz depoları kışa hazır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji piyasasında bir kriz yaşandığını ve kış mevsimine girerken doğal gaza erişimin önemli olduğunu belirterek, "Kışın doğal gaz tüketimi yüksektir ve depolara yaz aylarında gaz basmak gerekir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji piyasasında bir kriz yaşandığını ve kış mevsimine girerken doğal gaza erişimin önemli olduğunu belirterek, "Kışın doğal gaz tüketimi yüksektir ve depolara yaz aylarında gaz basmak gerekir. Tuz Gölü depolama tesisimizde 1,2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de yüzde 82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz depolamış olacağız." dedi.

Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Dönmez, jeopolitik risklerin petrol ve doğal gaz gibi stratejik ürünlerin fiyatlarını çabuk etkilediğini söyledi.

Dönmez, enerji piyasasında hareketli günlerin yaşandığını belirterek, "25-30 yıldır enerji sektöründeyim. Bu kadar öngörülemez bir dönem hatırlamıyorum. Yarın, önümüzdeki hafta ya da ay ne olacak sorusunun cevabı verilemiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın kışa girerken doğal gazın fiyatına bakmadığını ve önemli olanın gaza erişim olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz temini için yeterli kontratlarının olduğunu ve spot piyasadan da gaz alma seçeneği bulunduğunu hatırlattı.

Dönmez, enerji piyasasında, özellikle Avrupa'daki gaz piyasasında bir krizin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kışın doğal gaz tüketimi yüksektir ve depolara yaz aylarında gaz basmak gerekir. Tuz Gölü depolama tesisimizde 1,2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de yüzde 82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz depolamış olacağız. Üzerine sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tanklarımızın da dolu olduğunu hesaba katmalıyız. Orada 600-700 milyon metreküp gaz olacak. Bu gemiler sürekli olarak özellikle kış aylarında gelebiliyor."

Abdülhamid Han 9 Ağustos'ta yola çıkacak

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a da değinen Dönmez, "Bu gemimizi 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail'le ilişkilerin sorulması üzerine ise Bakan Dönmez, "Özellikle İsrail'deki yeni hükümet döneminde başlayan bir diyalog söz konusu. Enerji Bakanlığı ile temaslarımız devam ediyor. Pozitif bir ilişki var. İlk fırsatta ziyaret planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, AB ile Azerbaycan arasında Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderilmesi için imzalanan mutabakat zaptının hatırlatılması üzerine ise, "TANAP'ın kapasitesi iki katına çıkartılabilecek durumda. Yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz 31-32 milyar metreküpe kadar çıkacak. Bunun için bazı kapasite artırma yatırımlarına ihtiyaç olacak. Kaynak tarafında kaynağın geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar için bir miktar süreye ihtiyaç var. TürkAkım ve TANAP'ta aktif olarak yer aldık. Hem kendi arz güvenliğimiz hem de Avrupalı komşularımızın arz güvenliğine bugüne kadar katkı sağladık. İmkanlar el verirse bu süreçte yine yer alırız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin doğal gaz depoları kışa hazır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'nin doğal gaz depoları kışa hazır" - Son Dakika
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