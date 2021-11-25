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Son dakika haber! Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak - Son Dakika

Son dakika haber! Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak

25.11.2021 11:25
Son dakika haber! Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Dönmez, 13. Hidrokarbon Arama, Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri ve Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemileriyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sondaj filosuna 7. nesil olarak tarif edilen yeni sondaj gemisinin eklendiğini bildiren Dönmez, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. Bunlardan birinin de bizde olması hepimizi gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Bu gemiyle çok önemli çalışmalar yapacağız. 2022'nin bahar aylarında 4. sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak." diye konuştu.

Dönmez, eski sahaların yeni anlayış, metot ve yöntemlerle yeniden ele alındığına dikkati çekerek, 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunun bugün günlük 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye alındığını kaydetti.

Daha önce arama ve üretim yapılmayan Cudi'de mevcut durumda günlük 700 varillik üretim olduğunu aktaran Dönmez, "Buradaki petrol 35 API kalitesinde. Bunun ne denli kaliteli olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Kuyumuza bir vefa borcu olarak şehit düşen astsubayımız Esma Çevik'in adını verdik." ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'deki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında şu ana kadar açılan 7 kuyuya ek olarak Fatih'in çalışmalarını Türkali-6 kuyusunda sürdürdüğünü anlattı.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türkali-7 lokasyonunda da sondaj çalışmalarına başlanacağını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkali-2 kuyusunda planlanmış olan uzun süreli akış testleri üç farklı seviyede Kanuni sondaj gemisi tarafından başarıyla yürütüldü. Bu testler esnasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve üretim planlamasına temel teşkil edecek modelleme çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli hazırlıkların ardından Türkali-1 kuyusundaki testler başlayacak. Yavuz gemimizin kule montajı ve gerekli bağlantı çalışmalarıyla kontrolleri Filyos Limanı'nda devam ediyor."

Dönmez, 2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemisiyle keşif amaçlı bir arama kuyusu daha kazmayı planladıklarını vurgulayarak, "2022 içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz. Bir taraftan da deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022'nin ilk yarısında başlanacağını belirterek, 2023'te ilk faz üretime geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Geçen yıl toplam 106 kuyu açıldı"

Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıldığını belirten Dönmez, bunların 48'inin üretim, 39'unun arama, 19'unun ise tespit kuyusu olduğunu bildirdi.

Dönmez, 2020'de 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiğini, toplamda 880 milyon 713 bin 398 liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdıklarını sözlerine ekledi.

Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol üretildiğine dikkati çeken Dönmez, "Bunun yüzde 76'sını TPAO kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Toplam 347,3 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bunun da yüzde 80'ini TPAO kalan yüzde 20'sini ise diğer şirketler üretti. Günlük ham petrol üretim ortalamamız 65 bin 328 varil olarak gerçekleşirken, 1,15 milyon metreküplük de doğal gaz üretimimiz oldu." diye konuştu.

Fatih Dönmez, Enerji, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Fatih sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde yeni arama kuyusu kazacak - Son Dakika
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