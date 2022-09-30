Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu

30.09.2022 18:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığındaki temaslarının ardından Atatürk Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Dönmez, Cedidiye Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, İstanbul Caddesi'nde esnaf ziyaretlerine devam etti.

Girdiği bir kuru kahve dükkanında ikram edilen Türk kahvesini içen Dönmez, caddede karşılaştığı çocuklara hediyeler verdi.

Dönmez, daha sonra Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Dönmez, Bakanlığın ilgili kurumlarından kentteki yatırım ve projelerdeki son durum hakkında bilgi aldı.

Ardından Düzce Kadın Emeği Merkezine giden Dönmez, buradaki kadın kooperatiflerinde incelemede bulundu.

El işçiliğiyle üretilen yöresel ürünleri inceleyen Dönmez, Konuralp Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret etti.

Bakan Dönmez'e programlarında Vali Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu eşlik etti.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, AK Parti, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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