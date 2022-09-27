Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak

27.09.2022 08:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rüzgar enerjisini, potansiyelini ve üretim gücünü WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuar'ında anlatacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rüzgar enerjisini, potansiyelini ve üretim gücünü WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuar'ında anlatacak.

Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Türkiye, elektrikte kurulu gücü içinde de yeşil enerjinin payını artırdı. Bu artışta en önemli pay rüzgar enerjisinin oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 2022 Ağustos'ta 11 bin 137 megavata çıktı. Elektrik üretimindeki payını artıran sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmalarıyla üretimde de öncü hale geldi.

Türkiye'nin rüzgarı için Almanya'dalar

Türkiye'de yaklaşık yüzde 65 yerliliğe ulaşan rüzgar enerjisi sektöründen temsilciler ve katılımcılar, bu alandaki yatırım iklimini anlatmak için Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen rüzgar enerjisi etkinliğine katılacak.

WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuar'ına sektörde faaliyet gösteren 30'u aşkın firma hem Türkiye'ye yatırım çekmek hem de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen yatırımları anlatmak için görücüye çıkacak.

Bakanlıklar seviyesinde katılım

Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelinin tanıtılacağı etkinliğe sadece özel sektör değil, kamu tarafı da katılım sağlıyor.

Etkinlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da birer konuşma yapacak.

Bugün kapılarını açan etkinlikte Dönmez ve Varank'ın konuşmaları açılış töreninde gerçekleşecek. Bakan Dönmez'in Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile de görüşmesi beklenirken, bakanların diğer kamu ve özel sektör temsilcileriyle de bir araya geleceği öngörülüyor.

30 Eylül'de sona erecek etkinlikte toplantıların yanı sıra teknik geziler de gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İSTANBUL'DAN ARADILAR ALMAN VATANDAŞLARINI 394 BİN EURO DOLANDIRDILAR İSTANBUL-İSTANBUL'DAN ARADILAR ALMAN VATANDAŞLARINI 394 BİN EURO DOLANDIRDILAR İstanbul'dan aradılar Alman vatandaşlarını 394 bin euro dolandırdılar İstanbul'dan aradılar Alman vatandaşlarını 394 bin euro dolandırdılar
Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:38 Sakarya'da öldüresiye dövdüğü adamı kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
13:43 İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin
13:32 Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı
13:26 Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun "Biseksüel misin?" sorusuna cevap
13:25 Selahattin Demirtaş'tan, Mersin'deki terör saldırısı hakkında paylaşım: Kınıyorum
12:43 Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 14:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement