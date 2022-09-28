Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

28.09.2022 14:00
Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatları Enerji Bakanları Toplantısı için Almatı'ya gelen Dönmez, toplantı öncesinde Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Azim Ahmedhadjayev ile görüştü. Ev sahibi Kazakistan'ın Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile görüşen Bakan Dönmez, son olarak da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, yenilenebilir enerji, denizlerde ve karada hidrokarbon aramaları alanları başta olmak üzere enerjide iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Azerbaycan, Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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