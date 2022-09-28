Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatları Enerji Bakanları Toplantısı için Almatı'ya gelen Dönmez, toplantı öncesinde Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Azim Ahmedhadjayev ile görüştü. Ev sahibi Kazakistan'ın Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile görüşen Bakan Dönmez, son olarak da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, yenilenebilir enerji, denizlerde ve karada hidrokarbon aramaları alanları başta olmak üzere enerjide iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.