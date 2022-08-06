Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, geminin sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerini tamamladığını belirterek, "Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abdülhamid Han, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor' - Son Dakika

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