Üye Girişi
Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün - Son Dakika

Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün

07.11.2021 13:17
Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün

ENERJİ Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta.

ENERJİ Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, "Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Sılkım, yaklaşan kış ayları öncesi enerji tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Son aylarda küresel enerji fiyatlarındaki artıştan çıkmak için verimliliği bir yol olduğunu Sılkım, ilk adımın evlerde atılması gerektiğini söyledi.

Evlerde halen yoğun olarak 60 watt'lık standart ampullerin kullanıldığı ve bu ampullerin yüzde 20 ışık, yüzde 80 ısı yaydığına dikkat çeken Sılkım "Oysa bunu 12 watt'lık led ampul ile değiştirseniz, 5 kat daha enerji harcayacaktır. Evlerimizdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u aydınlatmada kullanıyor olması nedeniyle, bu değişim enerji faturasında yüzde 10'una yakın iyileştirmeye sebep olur" dedi.Sılkım, odaların açık renklerle boyanmasıyla daha az aydınlatma ihtiyacının duyulacağını belirterek dış mekanlarda, koridorlarda veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanımı tavsiyesinde bulundu.'TASARRUF, BEYAZ EŞYA SATIN ALIRKEN BAŞLAR'Yeni evlenecek veya evine yeni beyaz eşya alacaklara da uyarılarda bulunan Sılkım, "Beyaz eşyalarda enerji tasarrufunun sağlanması öncelikle A sınıfı ile olur. C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre, 2 katı elektrik tüketir. A sınıfındaki elektrikli ev aletleri, en az elektrik ve su tüketen ürünler. Buradan sağlayacağınız tasarruf hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sağlar" diye konuştu.Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırılması gerektiğine değinen Sılkım, "Çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacak. Bakıldığında çok küçük gibi görünen adımlar büyük tasarruflar sağlar" dedi.Klimada da evin büyüklüğüne göre tercih yapılması gerektiğini anlatan Sılkım, "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte" ifadelerini kullandı.'EN BÜYÜK TASARRUF ISINMADA'Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 75'nin ısınmada kullanıldığını hatırlatan Sılkım, bu anlamda yapılacak tasarrufun ise daha büyük önem taşıdığını söyledi. Sılkım, "Oda sıcaklığınızı 22 dereceyi geçirmeyin, evde olmadığınız zamanlarda kombiyi kapatmanız evinizi ısıtmak istediğinizde, daha yüksek enerji harcamasına neden olur. Sıcaklığınızı 1 derece azaltın, yüzde 6-7 tasarruf sağlayın. Bina yalıtım yaptırılması halinde yüzde 40'a yakın verim elde edersiniz. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının yüzde 25'inin kaybına neden oluyor. Pencerelerinizin bakımını yapın ve pencere ve kapılarınızda yeni nesil çift camları tercih edin" dedi.Mutfaktaki enerji tüketimin de bu noktada önemli olduğunu vurgulayan Sılkım, uzun pişirme süresi olan yemekler için düdüklü tencere kullanılması gerektiğini belirterek, "Bir diğer husus çelik tencere. Çelik tencerelerde yemek pişirmek diğer materyaldeki tencerelere göre yüzde 35 tasarrufludur. Ayrıca yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Önce oda sıcaklığında soğusun sonra dolaba kaldırın" diye konuştu.ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU Araç kullanımda da dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Sılkım, "Arabanızda fazla bekleme yapacağınız durumlarda, kontağınızı kapatın. Periyodik olarak lastiklerinizi kontrol ettirin 0,5 bar eksilmiş hava yakıt tüketimimizi yüzde 5 oranında artırır. Gereksiz yere ani olarak fren ve gaza basmak, benzin tüketimini yüzde 5 artırır. Camları açık olarak saatte 100 kilometrelik bir hızla otomobilinizi sürmeniz yüzde 4 daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Otomobil alırken yakıt tüketimi az olanları tercih edin. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih edin" dedi.'ENERJİDE VERİMLİLİK MİLLİ BİR MESELEDİR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Bakan Fatih Dönmez'in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ve uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sılkım, şunları söyledi: "Bu konu gelişmiş bütün ülkelerin gündeminde. Bütün ülkeler 'nasıl verimliği artırırız' diyerek dert edinmiş. Bizim ülkemizde de farkındalık en üst kurumlardan itibaren hızla artıyor. Kaynaklar sınırsız değil, bunun farkında olmamız lazım. Enerjide verimlilik milli bir meseledir. Burada atacağımız her adımda çocuğumuzu hatta torunumuzu düşünmeliyiz. Onlara daha güzel bir dünya bırakmak için küçük adımları hızlıca atmamız lazım. Ülkemizin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'si konutlarda kullanılmakta. Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün."


Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün

Togo Cumhuriyeti, Ali İhsan Su, Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz 13:28 TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı 12:55 Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar
11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt! Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi 10:53 Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler 10:22 İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı 08:48 Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
CHP ve İYİ Parti, CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi         
12:56
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu         
12:18
Burcu Biricik ve eşinden bebek sorusuna sitemkar cevap Burcu Biricik ve eşinden bebek sorusuna sitemkar cevap         
11:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Son ankette vatandaşa Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim         
10:55
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı         
08:15
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 13:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji Verimliği Derneği: Konutlarda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement