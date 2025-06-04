Enerji Verimliliği İklim İçin Hayati Öneme Sahip

Küresel enerji ihtiyacını karşılamak, yüksek enerji maliyetlerinden kaçınmak, çevreyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadelede kalıcı çözümler üretmek enerjiyi doğru ve bilinçli tüketmekten geçiyor.

Enerji verimliliği ve tasarrufu, konut, sanayi, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanı kapsıyor.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, Dünya Çevre Günü kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çevreye duyarlılık ve iklim değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliğinin önemli olduğunu belirterek, "Daha az kaynakla daha fazlasını başarmak, ekonomik kalkınmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğin de temel taşlarından biridir." dedi.

Erdem, enerji üretimi ve tüketiminin, küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynaklarından biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu kapsamda çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi birlikte hedefleyen önemli adımlar attığını ifade etti.

Söz konusu adımların merkezinde enerji verimliliği uygulamalarının olduğuna dikkati çeken Erdem, şöyle konuştu:

"Enerji verimliliği ve tasarrufu, konut, sanayi, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanı kapsıyor. Ülkemiz, geçen yıl güncellenen 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2030'a kadar 100 milyon ton karbondioksit emisyonunun önlenmesini hedeflemektedir. Bu hedef, sadece enerji sektöründe değil, sanayiden binalara, ulaşımdan tarıma kadar tüm alanlarda verimliliği odağa alarak iklim dostu bir gelecek inşa etme kararlılığının göstergesidir."

"Küçük adımlar çevresel ve ekonomik fark yaratır"

Erdem, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, enerji verimliliği yatırımlarının çevresel etkilerin azaltılmasında anahtar olduğunu anlattı.

Daha az enerji tüketerek aynı hizmeti sağlamanın, doğal kaynakların korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, enerji verimliliğinin sadece bir mühendislik meselesi değil, bireyden topluma çok boyutlu bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Erdem, evlerde, iş yerlerinde ve şehir yaşamında yapılacak bilinçli tercihlerin hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük fark yaratabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Enerji Verimliliği Derneği olarak, Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum işbirliğiyle enerji verimliliği kültürünü güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dünya Çevre Günü'nde herkesi, enerji verimliliğini bir yaşam biçimi olarak benimsemeye, doğayla uyumlu bir gelecek için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Sürdürülebilir bir dünya, birlikte attığımız küçük ama kararlı adımlarla mümkündür."