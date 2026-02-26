Enerji Verimliliği Projesi Destek Aldı - Son Dakika
Enerji Verimliliği Projesi Destek Aldı

Enerji Verimliliği Projesi Destek Aldı
26.02.2026 15:54
Denizli Ticaret Odası'nın projesi, GEKA 2025 Teknik Destek Programı'ndan destek aldı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından hazırlanan Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. DTO başkanlık makamında, projeye yönelik destek sözleşmesini DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı imzaladı.

Proje ile Denizli'de başta imalat ve tekstil sektörü olmak üzere KOBİ'lerin enerji verimliliği kapasitelerinin artırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması hedeflendi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ile DTO Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programları kapsamına alınan Enerji Ölçümleri ile Verimlilik Projesi'ne dair destek sözleşmesini imzalarının ardından açıklamalarda bulundular.

Firmalara enerji verimliliği eğitimi ve danışmanlık desteği verilecek

GEKA Genel Sekreteri Gülyağı, "İşletmelerimizin enerji verimliliğini artırmak için tekstil ve imalat başta olmak üzere farklı sektörlerden 40 firmamız 12 saatlik enerji verimliliği eğitimi alacak ve bunların arasından yetkin 16 firmamıza da danışmanlık desteği verilecek. Güzel bir işe imza attık. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, "Denizli teknik tekstil merkezimizin profesyonel cihazları ile uzman ekibi hizmet edecek"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise enerji ölçüm ve danışmanlığı ile de Denizli Ticaret Odası'nın üyelerine hizmet veren Denizli Teknik Tekstil Merkezlerindeki (DTTM) profesyonel cihazlarla yürütülecek projeleri ile, üyelerinin enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Firmalarımızın üretim süreçlerinde kullanılan makine ve sistemlerde enerji ölçüm cihazlarıyla yerinde ölçümler yapılarak kayıp ve kaçaklar tespit edilecek. Enerji etütleri ortaya çıkarılarak raporları hazırlanacak ve yüzde 15'e varan seviyede enerji tasarrufu sağlayabilmeleri için rehberlik edeceğiz. Maliyetlerinde düşürülmesi anlamında da önemli bir katkı sağlayacağız. Eğitimlerimiz ise Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Su Verimliliği Uygulamaları, Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği başlıklarında ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

DTO; örnek teşkil eden projesi ile üyelerine yalnızca teorik bilgi değil ölçüm, analiz ve uygulamaya dayalı somut çözümler sunarak enerji verimliliği alanında kalıcı bir dönüşüm sağlamayı hedefledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

