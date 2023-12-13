Enerji Verimliliği Yatırımları Artmalı

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, enerji verimliliğine yönelik yatırımların artması gerektiğini dile getirerek, "Enerji verimliliği yönünden 2024'ün başarılı bir yıl olacağına inanıyorum. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliği alanında agresif hedefler belirlemesi ve uluslararası finans kuruluşlarının yine bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımları finanse etmesine yönelik beklentiler de buna işaret ediyor." dedi.

Ünlü, 14 Aralık Enerji Tasarrufu Günü dolayısıyla AA muhabirine, Türkiye'de enerji tasarrufu ve verimliliği konularında devletin ciddi bir değişim sürecine girmesiyle bu alandaki farkındalığın giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin 2030'a kadar 100 milyon ton emisyon azaltım hedefi olduğuna işaret eden Ünlü, tüm sektörlerde enerji verimliliği uygulamalarının ve bu alana yönelik desteklerin artacağını belirtti.

Ünlü, uluslararası finans kuruluşlarından gelen kaynakların yeşil dönüşüm odaklı olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası finans kaynaklarına yeşil dönüşüm yararına bir çıktı sunulduğu takdirde buradaki kredi koşulları daha da genişleyebilir ve şartları iyileşebilir. Bunun enerji verimliliği açısından önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.???????

Geçen yıl dünya genelinde enerji verimliliği yatırımlarının 600 milyar dolara ulaştığını belirten Ünlü, "600 milyar dolarlık bir pazarda Türkiye'nin toplamda yüzde 1 pay aldığını düşünelim. Bu alana yapılan 1,9 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık 3 katı artarak 6 milyar dolar seviyesine çıkması gerekiyor. Resmi mercilerin söylediği rakam da bu. 2024 Türkiye için 'enerji verimliliği' yılı olmalı." ifadesini kullandı.

Enerji daha verimli kullanılabilir

Ünlü, son 10 yılda dünyada toplam enerji tüketimi azaltımı ortalaması yüzde 1 iken Türkiye'nin yüzde 1,5 ile ortalamanın üzerinde bir değer elde ettiğini dile getirerek, "Bu oran sadece 2022'de tüm dünyada 2 katı artarak yüzde 2,2 seviyesine çıkarken, Türkiye yüzde 2,7 oranında azaltımla bu alanda lider ülke oldu." dedi.

Söz konusu artışın sebebinin iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin yanı sıra Rusya- Ukrayna krizi sebebiyle yükselen enerji fiyatları olduğunu ifade eden Ünlü, ulaşılan yüzde 2,2'lik azaltım oranının yeterli olmadığını, uluslararası iklim değişikliğiyle mücadele için geliştirilen senaryolara göre söz konusu değerin yıllık yüzde 4'e ulaşması gerektiğini söyledi.

Ünlü, Türkiye'de söz konusu oranın yüzde 6 civarında olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği yönünden 2024'ün başarılı bir yıl olacağına inanıyorum. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliği alanında agresif hedefler belirlemesi ve uluslararası finans kuruluşlarının yine bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımları finanse etmesine yönelik beklentiler de buna işaret ediyor. Biz de EYODER olarak ülkemizin enerji verimli hale gelmesi için çalışmaya, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında bir köprü olmaya devam edeceğiz."