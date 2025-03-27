Enerji Verimliliğinde 3,3 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Verimliliğinde 3,3 Milyar Dolar Yatırım

2024 hedefi aşılarak enerji tasarrufu %129'a ulaştı. 3,3 milyar dolar yatırım yapıldı.

27.03.2025 11:20
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında geçen yıl toplam 3 milyar 352 milyon dolar yatırım yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen etki analizi neticesinde 2024 için enerji tasarrufu hedefi aşılarak yüzde 129'a ulaşıldığı belirlendi.

Belirlenen hedefin üzerine çıkılmasında 103 bin binanın ısı yalıtımı yaptırması etkili oldu. 2023'te yüzde 10,08 olan enerji dağıtım şebekesindeki kayıp oranı geçen yıl yüzde 8,92'ye düşürüldü. Bu dönemde 184 bin hibrit aracın trafiğe girmesi de enerji verimliliğine katkı sağladı.

2024 etki analizinde enerji verimliliğine toplam 3 milyar 352 milyon dolar yatırım yapıldığı ve 1 milyon 544 bin TEP enerji tasarrufu ve 4 milyon 775 bin karbon eşdeğer emisyon azaltımı elde edildiği belirlendi.

Sağlanan enerji tasarruflarının yüzde 44,1'i bina ve hizmetler, yüzde 28,2'si sanayi, yüzde 14,9'u enerji, yüzde 9,2'si ulaştırma ve yüzde 2,9'u tarım sektöründen gelirken, yüzde 0,7'si sektörler arası yatay kesen çalışmalardan elde edildi.

Bina ve hizmetler sektöründe 103 bin binada ısı yalıtım uygulaması yapıldı. 8 milyon beyaz eşya, 2,1 milyon klima satışıyla verimli ürünlerin kullanımı arttı. Su dağıtımında kayıp oranları yüzde 32,4'ten yüzde 31,3'e düşürüldü. 47 milyon metreküp su tasarrufunun yanı sıra israf edilen suyun pompalanması için gerekli elektrik enerjisinin de önüne geçilerek ilave tasarrufa gidilmiş oldu.

Sanayi sektöründe yürütülen proses iyileştirmeleri, tasarım verimlilikleri ve elektrifikasyonun yaygınlaşması gibi çalışmalar tasarrufların yüzde 82'sini oluşturdu. Geri kalan tasarruflar, verimli elektrik motor değişimleri, ısı pompası ve atık ısı geri kazanım uygulamaları ile kojenerasyon sistemlerinden geldi.

Enerji sektöründe 2023'te yüzde 10,08 olan kayıp oranı, geçen yıl yüzde 8,92'ye düşürüldü. Tasarrufların yüzde 86'sı dağıtım şebekesindeki kayıp oranındaki bu yüzde 1,16'lık iyileşmeden kaynaklandı. Bu sektörde, yerinde tüketim amaçlı GES tesisleri ve 162 bin LED uygulaması diğer tasarruf sağlanan gelişmeler oldu.

Tarım sektöründeki tasarruflar arazi toplulaştırma ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarından sağlanırken ulaştırma sektöründe tasarrufların ana kaynağını elektrifikasyon oluşturdu. Geçen yıl 184 bin hibrit araç, 105 bin elektrikli araç, 235 bin elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç trafiğe çıkmasıyla yaklaşık 123 bin TEP tasarruf elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te 1 milyon 544 bin TEP enerji tasarrufuna ulaştıklarını belirterek, geçen sene devreye alınan eylem planının ilk yılında belirlenen hedefi aştıklarını aktardı.

Türkiye'nin enerji tüketimini 2030'da yüzde 16 azaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Bayraktar, "Kamu ve özel sektör olarak 2030'a kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırım gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu yatırımlarla enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyeceklerinin altını çizerek, "Böylece yeşil istihdam anlamında yeni iş imkanları da oluşturacağız. Bu yatırımlar sayesinde 2040'a kadar 46 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Verimliliğinde 3,3 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

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