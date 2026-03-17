Enerjide Bağımsızlık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığının milli güvenlik için elzem olduğunu belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Bayraktar, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, öğrencilerle Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki vizyonunu paylaştı. Enerjide tam bağımsızlık hedefine vurgu yapan Bayraktar, "Son gelişmeler, ülke olarak bizim dışa bağımlılığımızı bitirmemizin ne kadar elzem ve acil olduğunu da gösterdi. Kızılelma, Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız olması. Enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin aynı zamanda ekonomide bağımsızlık hikayesidir ve milli güvenliğin, ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Biz dengeli, çevreye rağmen değil; çevreyle birlikte, çevreyle uyumlu bir şekilde ama bütün enerji kaynaklarımızı özellikle ülkemizin kendi kaynaklarını, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını ekonomiye katmayla alakalı gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'İYİ YETİŞMİŞ KADROLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında atacağı adımlar için insan kaynağına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Binlerce insana ihtiyacımız var. İyi yetişmiş mühendislere, iyi hukukçulara, iyi uluslararası ilişkiler uzmanlarına, iyi iktisatçılara, bütün disiplinlerde bu alanlarda çok iyi yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var ki biz bütün bunları yapabilelim. Farklı kabiliyetleri, farklı disiplinleri işin içerisine katmalısınız. İyi bir mühendis, bir alanda uzman bir mühendis ama o mühendisin bir parça iktisat da bilmesi fena olmaz. Çünkü meseleyi daha farklı kavrayabilmenin önem arz ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Gece-gündüz çalışacağız. Çalışan insanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 11:05:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.