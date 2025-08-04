Enerjin İşin Olsun Projesi ile Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjin İşin Olsun Projesi ile Gençlere İstihdam Fırsatı

Enerjin İşin Olsun Projesi ile Gençlere İstihdam Fırsatı
04.08.2025 16:09
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Dicle Elektrik, Artuklu Üniversitesi ile iş birliği yaparak gençlere istihdam fırsatları sunuyor.

Dicle Elektrik'in, dağıtım sektöründe sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak ve bölge gençlerine istihdam fırsatları sunmak amacıyla başlattığı "Enerjin İşin Olsun" projesine Artuklu Üniversitesi de katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüren Dicle Elektrik, insan ve gelişim odaklı yaklaşımıyla bölge gençlerine yeni kapılar aralıyor.

Bu kapsamda sektöre genç ve yetkin çalışanlar kazandırmak amacıyla hayata geçen "Enerjin İşin Olsun" projesi bütün hızıyla devam ediyor. Mardin Artuklu Üniversitesi ile imzalanan yeni protokol, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve gençlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Söz konusu protokolle üniversite öğrencileri, Dicle Elektrik'te bir yarıyıl boyunca iş yeri uygulamasına katılarak, eğitimlerini sahada pekiştirme imkanı bulacak.

"Üniversite-Sanayi İş birliğini daha da güçlendirmekten mutluyuz"

Dicle Elektrik ile Artuklu Üniversitesi arasında gerçekleşen protokol törenine, Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Endüstriyel İlişkiler Müdürü Betül Güneş ve Artuklu Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Ferhat Kızılgeçi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, "Bölgemizdeki lider üniversitelerle kurduğumuz bu iş birlikleri sayesinde gençlerimize sektörel deneyim kazandırıyor, onların kariyer yolculuklarına katkı sağlıyoruz. Artuklu Üniversitesi ile attığımız bu adım bizi daha da güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Güneş, öğrencilere Dicle Elektrik bünyesinde staj imkanı sunduklarını, başarılı adayların ise istihdam edildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin potansiyelini keşfetmelerine, pratik deneyim kazanmalarına ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına destek oluyoruz. Bu yaklaşım, kurumumuzun sosyal sorumluluk ve istihdam vizyonunun temel taşlarından biri. Enerjin İşin Olsun" projesiyle gençlerin enerjisini sektörümüze entegre ederken onları geleceğe birlikte hazırlıyoruz."

Kızılgeçi ise protokolün öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve istihdam olanaklarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Proje kapsamında daha önce Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ve Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi ile de iş birliği protokolleri imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Dicle, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjin İşin Olsun Projesi ile Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika

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