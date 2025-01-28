Enerjisa'dan Afet İletişim Projesi

Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında kesintisiz enerji için hayati öneme sahip iletişim kabiliyetini güvence altına alacak Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandığı "Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi" teknolojisiyle afet hazırlık seviyesini yükseltmeye devam ediyor.

Açıklamada, proje kapsamında geniş bir yelpazede iletişim altyapısı envanterini güçlendirmenin yanı sıra bölgesel frekans tahsisleri sayesinde ülke genelinde kullanabilecek bir iletişim sisteminin de kurulduğu ifade edildi.

Söz konusu projeyle, jeneratör ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, afetzedelerin de kullanımına sunulabilen ve aynı anda 50 telefon ile 50 telsiz şarj edebilen "Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları", taşınabilir yapıları ve teleskopik kuleleriyle dikkati çeken "Mobil Haberleşme İstasyonları", geniş kapsama alanlarıyla saha iletişimini güçlendiren "Kule Tipi Ses Telsizi Röleleri", operasyonel haberleşmeyi destekleyen "Sabit Operatör Telsizleri" gibi önemli sistemlerin envantere dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada, afet bölgesinde kesintisiz ve kaliteli enerjiyi tesis etmek için en ücra noktalarda çalışan saha ekiplerinin iletişimini karşılayabilmek için sırt çantası tipi telsizler, el telsizleri, mobiliteyi destekleyen araç telsizi kutuları ve anlık konum takibi, sesli haberleşme kaydı, acil durum çağrısı ve mesaj gönderme gibi özelliklere sahip operatör bilgisayarlarının da kullanıma alındığı belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren hastane, sahra mutfakları, toplanma alanları gibi kritik noktalara güçlü ve güvenli iletişim yeteneğimiz başta olmak üzere tüm kabiliyetlerimiz sayesinde kısa sürede enerji sağladık. Depremzede bir şirket olarak çalışanlarımız ve aileleri arasında iletişimi ve enerji taleplerini karşılamak için sahada olan yüzlerce personelimiz arasında koordinasyonu 'Afet Haberleşme Sistemi'miz sayesinde başarıyla sağladık. Afetle mücadelede başarılı bir uygulama olarak elektrik dağıtım sektörüne örnek olan bu projemizi sürekli geliştiriyor ve olası afet anlarında ülke genelinde kullanıma almak için hazır tutuyoruz. Kesintisiz enerji için kazandığımız güçlü ve güvenli iletişim kabiliyeti ile sektörümüze öncü olurken, attığımız adımlarla afet hazırlık seviyemizi yükseltmeye devam ediyoruz."