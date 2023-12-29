Enerjisa Enerji\'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi

Enerjisa Enerji, geçen yıl 9,55 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,63'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet gösteren SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Enerjisa Enerji'nin derecelendirme notunu açıkladı.

Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarına göre düzenlenen inceleme sonucunda Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Endeks notu 10 üzerinden 9,63 olarak belirlendi. Söz konusu endeks notu daha önce 9,55 olarak açıklanmıştı.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, ülkeleri, hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralıyor.

Uluslararası kabul görmüş standartlar, kurallar, yönetmelikler ve ülkeleri şeffaflık, yolsuzluk, iş yapma kolaylığı açısından mukayese eden endeksler dikkate alınarak hazırlanan SAHA Dünya Kurumsal Yönetim Endeks'ine (DKYE) göre, Enerjisa Enerji 1. grup içinde yer alıyor.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, Enerjisa Enerji'nin gelecekte enerji sektöründe öncü olma vizyonuna vurgu yaparak, "Bu güçlü temellerle, yeni enerji dünyasında daha iyi bir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Sektörün lider şirketi unvanıyla Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış alanında teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir stratejik değer üreterek ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimize her alanda yön veren bir anlayış olarak benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin hedefinin gelecek nesiller için Türkiye'de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak olduğunu dile getiren Ulbrich, "Bu iddialı hedefe ulaşmak için çok güçlü bir kurumsal yönetim kilit önem taşıyor. Bu süreçteki önemli odak noktalarımızdan biri de kurumsal yönetim ilkelerinde sektörde örnek olarak uygulamalar yaparak seviyemizi her geçen gün daha ileri taşımak oldu. Kurumsal Yönetim Endeksi'nde aldığı 9,63 değerlendirme puanı Enerjisa Enerji'yi bir adım daha ileriye taşıdı. Hem bizi hem yatırımcılarımızı heyecanlandıran ve motive eden bu gelişmeyi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.