Enerjisa'nın Yeni Teknolojisi ile Şebeke Güvenliği Artıyor

Enerjisa dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ ve Ayedaş şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek için yenilikçi bir teknolojiyle şebeke güvenliğini artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'dan Türkiye'ye getirilerek sahada test çalışmaları yapılan yenilikçi teknolojiyi sektöre kazandırmak için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ile Osmose firması arasında İstanbul'da imza töreni düzenlendi. Törene Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci ile Osmose Yeraltı Sistemleri Başkan Yardımcısı Adi Srinivasan, Osmose BV Hollanda Genel Müdürü Remco Zinkweg ve Yeraltı Operasyonları Kıdemli Direktörü Mark Schoenberger katıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve Osmose firması arasında yapılan anlaşmaya göre, mobil kaçak gerilim tespit teknolojisi 6 ay boyunca İstanbul Anadolu Yakası'nın enerji altyapısını daha güvenli hala getirmek için kullanılacak. Yeni teknoloji ile şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas bir şekilde tespit edilirken, olası tespitlere saha ekipleri tarafından hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilecek.

Amerika merkezli Osmose tarafından geliştirilen bu yenilikçi sistem, pick-up tipi araçların arkasına monte edilen özel sensörler ve kamera sistemleriyle donatıldı. Araç hareket halindeyken 1 voltun üzerindeki kaçak gerilimleri yaklaşık 40 km/saat hızla ve noktasal konum hassasiyetiyle tespit edebiliyor. Tespit edilen veriler, araç içi tablet ekranına anlık olarak iletilmekte, hoparlörler sayesinde sürücü sesli uyarılarla bilgilendiriliyor. Kişisel verilerin korunması amacıyla, araç durduğunda kamera kayıtları otomatik olarak siliniyor.

Saha denemeleri tamamlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin şebekelerinde, şubat ve martta Osmose uzmanlarının katılımıyla yapılan saha testlerinde Başkent EDAŞ bölgesinde 230 kilometrelik tarama ve AYEDAŞ bölgesinde ise 128,5 kilometrelik tarama tamamlandı.

Her gün kaçak gerilim tespitlerine ilişkin envanterler ayrıntılı şekilde raporlandı. Bu veriler sayesinde potansiyel nötr-toprak ya da faz-toprak arızaları önceden ayrıştırıldı ve riskli bölgelerde hızlı müdahale sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, teknoloji ve insan odağında Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak kesintisiz enerji için çalışırken güvenlik her zaman ilk önceliğimizdir. Bu nedenle sorumluluk sahamızdaki 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verirken insan odaklı anlayışla hareket ediyor, elektrik dağıtım ağlarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Daha önce sahada kabiliyetlerini test ettiğimiz mobil kaçak gerilim tespit teknolojisi de ilk etapta Ayedaş ve Başkent EDAŞ sahasında ve daha sonra tüm sorumluluk bölgelerimizde tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesini hedefliyoruz. Daha güvenli hizmet sunarken, aynı zamanda daha iyi bir gelecek hedefimiz doğrultusunda kesintisiz, kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir enerji için yeni teknolojilerimizi kullanarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich de şirket olarak Osmose ile hayata geçirdikleri iş birliği sayesinde dağıtım şebekelerinin güvenliğini çalışanları ve müşterileri için önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayarak, "Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, şebekedeki küçük kaçaklar bile hızlı ve hassas şekilde tespit edilerek bakım ekiplerimiz tarafından kısa sürede müdahale edilebiliyor. Arıza nerede olursa olsun, çözüm saatler içinde mümkün hale geliyor. Güvenli ve kesintisiz enerji arzı bizim için en temel öncelik. Bu nedenle 2025 itibarıyla bu yatırımı başlattık. Bu harcamaların, önümüzdeki yıldan itibaren düzenleyici çerçevede regüle işletme gideri (OPEX) tabanına dahil edilmesini ve böylece verimli, ölçeklenebilir çözümlerin teşvik edilmesini umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osmose Yeraltı Sistemleri Başkan Yardımcısı Adi Srivinasan ise söz konusu iş birliği içinde temas gerilimi tespit teknolojilerini devreye almanın Türkiye'de yeraltı elektrik altyapısının geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu iş birliği, daha güvenli ve daha dayanıklı bir elektrik altyapısına yönelik ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Enerjisa'nın yenilikçi çözümümüzü benimsemesi ve bu süreçteki liderliği, küresel ölçekte proaktif risk yönetimi ve daha akıllı şebeke yönetimine geçişin önemini de ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.