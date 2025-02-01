Enes Çakmak ACI Europe Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomi

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) Yönetim Kurulu üyeliğine, oy birliğiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Çakmak, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda ACI Europe Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Konsey Genel Direktörü Olivier Jankovec de Enes Çakmak'ı tebrik ederek gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla işbirliği yapan ACI Europe, uluslararası standartların oluşturulmasına da öncülük ediyor.

Çakmak'ın ACI Europe Yönetim Kuruluna seçilmesiyle Türkiye'nin Avrupa'nın havacılık politikalarında daha çok söz sahibi olması bekleniyor.

Çakmak'ın Konseyin yönetim kuruluna seçilmesi, Avrupa'da havacılık alanındaki karar alma ve politika belirleme süreçlerine Türkiye'nin doğrudan katkı sağlamasını mümkün hale getirdi. DHMİ'nin küresel havacılık sektöründeki etkinliği artarken Türkiye'nin, hava yolu ulaşımındaki stratejik önemi daha da arttı.

Avrupa'daki havalimanlarını temsil eden en önemli kuruluşlardan olan ACI Europe 55 ülkede 500'den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu havalimanları ise Avrupa hava trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını yönetiyor.

Konsey aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve dijitalleşme gibi alanlarda kritik çalışmalar yürütüyor.

DHMİ, 2024'te küresel ölçekte en yüksek sayıda Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası'na sahip havalimanı işletmecisi olarak ACI tarafından ödüllendirilmişti. Ülke genelinde bu sertifikaya sahip 50 havalimanı bulunuyor.

"İstanbul Havalimanı 3 yıldır zirvede"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı.

Hava yolu ulaşımına yapılan yatırımlarla Türkiye'yi sektörde küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"23 Ocak'ta açıklanan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 2024 Raporu'nda da ülkemizin havacılık sektöründeki başarıları bir kez daha belgelendi. İstanbul Havalimanı'mız günlük ortalama 1401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak üst üste 3 yılı zirvede tamamladı. Ülkemiz de günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı."