Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti - Son Dakika
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Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti

03.01.2023 16:29
Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti

TÜİK verilerine enflasyon aralık ayında yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 oldu. TÜFE'de on iki aylık dönemdeki ortalamalara göre, işyeri ve ofislerin kira oranına ocak döneminde en fazla yüzde 72,31 zam yapılabilecek.

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Aralık enflasyonu piyasa beklentisinin altında gelirken bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

İŞYERİ VE OFİSİLER İÇİN ZAM SINIRI YOKTU

2022 yılı içerisinde astronomik olarak yükselen ev kiraları sonrası konut kira zam oranlarına Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 sınırı getirilmişti. Ancak işyeri, ofis, depo ve dükkanlar için herhangi bir sınırlama getirilmemişti. İşyeri ve ofisler 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya devam ediliyor.

İŞYERİ KİRA ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre; İşyeri kira artışı zam oranı Ocak 2023 döneminde yüzde en fazla 72,31 oranında zam yapabilecek.

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon verilerinin ardından ofislere ve işyerlerine yapılacak zam oranları da netleşti - Son Dakika
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