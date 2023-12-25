Enflasyon Düzeltmesi Semineri Malatya\'da düzenlenecek

Paranın satın alma gücündeki aşınma nedeniyle bilançoların güncel satın alma gücü cinsinden düzeltme işlemine tabi tutulmasını içeren enflasyon düzeltmesinde geri sayım başladı.

Kanunda öngörülen şartların oluşmasına rağmen, yapılan kanun değişikliğiyle uygulaması 2023 yılı sonuna ertelenen enflasyon muhasebesi, yeni bir erteleme olmazsa 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İş dünyası için önemli bir konu olan Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının temel bilgilendirmesi amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Enflasyon Düzeltmesi Semineri' düzenlenecek.

26 Aralık Salı günü saat 13.30'da Malatya TSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantıya tüm işletme sahipleri ile mali müşavirler ve muhasebeciler davet edildi. - MALATYA