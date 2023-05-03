Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 45'İN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYORDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu.

113 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,48 olarak gerçekleşti.