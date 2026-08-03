Enflasyon Rakamları ve Politikalar - Son Dakika
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Enflasyon Rakamları ve Politikalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temmuzda enflasyonun %31,75'e gerilediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmek ve sürdürülebilir refah artışını sağlamak amacıyla para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, uygulanan kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadele devam edildiğini, tüketici enflasyonunun temmuz ayında yüzde 1,78 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,75 seviyesine gerilediğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 16,82'ye düştüğünü bildirdi.

ABD-İran arasında çatışmaların yeniden başlamasıyla artan petrol fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarının etkisiyle temmuz ayında geçen aya kıyasla aylık enflasyonda geçici bir artış yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, "İşlenmiş gıda aylık enflasyonundaki yavaşlamaya rağmen, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseliş gıda kaleminin yıllık enflasyonunda artışa neden olmuştur. Mayıs ve haziran ayında gerileyen yurt içi enerji fiyatları, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle temmuz ayında akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde aylık bazda yükselmiştir. Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indiriminin etkisiyle aylık ve yıllık bazda düşüş görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Hizmet enflasyonunun aylık bazdaki artışında ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetleri fiyatlarındaki artışının etkisinin görüldüğünü aktaran Yılmaz, hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiğini, kira enflasyonunun ise yıllık bazda düşmeye devam ettiğini de kaydetti.

"Para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Yılmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek bu etkileri sınırlamak amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde aldığımız önlemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Artan girdi ve finansman maliyetlerinin üretim ve fiyatlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Üretim kapasitesini korumak, arz sürekliliğini sağlamak ve maliyet baskılarının tüketici fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla reel sektörümüzün uygun şartarda finansmana erişimini destekliyor, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Üretim kapasitesini artıran, gıda ve enerji arz güvenliğini güçlendiren, konut ve lojistik maliyetlerini azaltan yapısal adımlarımız sayesinde ekonomimiz geçici dış şoklara karşı direncini korumaktadır. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmek ve sürdürülebilir refah artışını sağlamak amacıyla para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Rakamları ve Politikalar - Son Dakika

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