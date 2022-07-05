Haziran ayında asgari ücretin yükseltilmesi, ardından belli olan enflasyon rakamlarıyla birlikte de memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasıyla çeşitli kalemlerdeki taban ve tavan ücretler de değişti. Bu ücretlerden biri de kıdem tazminatı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz- Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi - Son Dakika