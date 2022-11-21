En düşük maaş ne kadar olacak? İşte memur ve emeklinin heyecanla beklediği tablo - Son Dakika
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En düşük maaş ne kadar olacak? İşte memur ve emeklinin heyecanla beklediği tablo

21.11.2022 19:45

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaş zammı da netleşmeye başladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,02 olarak güncellerken, bu rakama refah payı eklenmeden memur ve emeklinin zamlı maaşları hesaplandı. İşte Merkez'in yüzde 68'lik yıl sonu enflasyon rakamına göre, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı en düşük maaşlar.

Milyonlarca emekli ve memur yılbaşında alacakları zammı heyecanla bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. Memurlar ve memur emeklileri açıklanacak orana göre, enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,84

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı enflasyon verisi ekim ayına ait. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,54 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 oldu. Böylece yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

REFAH PAYI EKLENECEK

Memur ve emeklinin alacağı maaş zammında enflasyon rakamlarına refah payı da eklenmesi bekleniyor. Ancak kesin rakam ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonundan sonra belirlenecek.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası, kasım ayına ait piyasa beklentileri anketini geçtiğimiz günlerde yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Refah payı eklenmeden Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşları hesaplandı. Eğer enflasyon söylendiği gibi yüzde 68,08 oranında gerçekleşirse, en düşük maaşlar şöyle olacak:

  • Esnaf emeklisi 4 bin 955 lira
  • 2000 öncesi SSK emeklisi 5 bin 533 lira
  • Emekli Sandığı 7 bin 242 lira
  • En düşük memur maaşı 10 bin 849 lira
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Son Dakika Ekonomi En düşük maaş ne kadar olacak? İşte memur ve emeklinin heyecanla beklediği tablo - Son Dakika


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SON DAKİKA: En düşük maaş ne kadar olacak? İşte memur ve emeklinin heyecanla beklediği tablo - Son Dakika
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