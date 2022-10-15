Engelli ve yaşlıların aylıkları ödendi - Son Dakika
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Engelli ve yaşlıların aylıkları ödendi

15.10.2022 11:05
Engelli ve yaşlıların aylıkları ödendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ekim ayı içerisinde belirlenen engelli ve yaşlıların ödemelerini gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ekim ayı içerisinde belirlenen engelli ve yaşlıların ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce'de her ay düzenli olarak yaşlı ve engellilere maddi destek sağlanıyor. Bu çerçevede Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşlı aylığı bağlanan bin 717 kişiye toplam 2 milyon 666 bin 484 lira 51 kuruş, Engelli aylığı bağlanan bin 202 kişiye toplam bir milyon 882 bin 474 lira 11 kuruş ve engelli yakını aylığı bağlanan 112 kişiye toplam 142 bin 296 lira 4 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Engelli ve yaşlıların aylıkları ödendi - Son Dakika

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