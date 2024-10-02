Enocta Günü'nde Dijital Eğitim Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enocta Günü'nde Dijital Eğitim Tartışıldı

Enocta Günü\'nde Dijital Eğitim Tartışıldı

İstanbul'da Enocta Günü'nde, dijital eğitim ve yapay zeka üzerine uzmanlar bilgi alışverişinde bulundu.

02.10.2024 09:48
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Türkiye'nin önde gelen eğitim ve gelişim profesyonelleri Enocta Günü'nde İstanbul'da bir araya geldi. Thomas Otter ve Donald Taylor'ın aralarında bulunduğu uluslararası uzmanlar, yeni dönemde eğitim ve gelişim profesyonellerini bekleyen gelişmeleri konuştu.

Türkiye'nin önde gelen dijital eğitim çözümleri şirketlerinden Enocta, eğitim ve gelişim profesyonellerini, sektör paydaşlarını ve yerli/yabancı kanaat önderlerini Enocta Günü'nde bir araya getirdi. Dijital eğitimin geleceğinin masaya yatırıldığı etkinlikte, dijital eğitim teknolojilerinin kurumsal verimlilik üzerindeki pozitif etkisi, yapay zeka teknolojilerinin sektörü nasıl etkileyeceği ve dijital eğitim alanında Türkiye ve Dünya'daki yenilikler konuşuldu.

Yetenek ve yetkinlik gelişiminde dijital eğitimin rolü, yetkinliğin tanımlanması, analizi, yetkinliklerin stratejik hizalanması ve öğrenen organizasyon olma gibi konuların masaya yatırıldığı etkinlikte, sektör paydaşları bilgi alışverişinde bulundu.

İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte Neoskola, Wellbees ve 90Pixel gibi sevilen markalar dijital eğitim yolculuklarına ve Enocta ile kurdukları stratejik ortaklığın detaylarına değindi. Enocta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hançer ve Enocta Genel Müdürü Sercan Çelebi de önemli paylaşımlarda bulundu.

Etkinlikte konuşan Ahmet Hançer, "Enocta olarak önceliğimiz, hızla değişen dünyada dijital teknolojinin sağladığı olanaklar ve yapay zeka destekli uygulamalarla, bireylerin kişisel öğrenme deneyimini kusursuzlaştırmak. Bu nedenle çalışanlarına sürdürülebilir şekilde yatırım yapmayı, onlarla birlikte büyümeyi prensip edinmiş, bilgi güvenliğine ve kullandığı ürün ve hizmetlerin dünya standardında olmasına önem veren tüm müşterilerimizle birlikte, son teknolojiyi ve başarılı iyi uygulama örneklerini düzenli olarak paylaşıyor, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bu çerçevede Enocta Günü, tüm paydaşlarımız ve alanında öncü konu uzmanları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğumuz ve bir sonraki adımlarımızın tohumlarını attığımız değerli bir çalıştay niteliği taşıyor" dedi.

Enocta Genel Müdürü Sercan Çelebi ise kurumların iş dünyasının gündemindeki mega trendlere pozisyon alırken, yenilikçi ve teknolojiye dayalı insan kaynakları stratejilerini benimsemelerinin önemini vurguladı. Bu çerçevede Enocta'nın Türkiye'nin önde gelen kurumları için etkin bir yol arkadaşı olmaya devam edeceğine değinen Çelebi, dijital eğitim sektöründe yapay zeka teknolojilerinin rolünün altını çizdi. Çelebi, "Bugün yapay zeka yalnızca bir araç değil; e-öğrenme alanında dönüştürücü bir güç noktasına gelmiş durumda. Yapay zeka, içeriği kişiselleştirerek, bireysel öğrenme stillerine uyum sağlayarak ve gerçek zamanlı geri bildirimi mümkün kılarak, bize daha etkin ve verimli eğitim deneyimleri oluşturma gücü veriyor. Bizler de giderek dijitalleşen dünyada 3 milyonun üzerinde kullanıcımıza, her bir tanesinin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak araçlar ve içerikler sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enocta Günü'nde Dijital Eğitim Tartışıldı - Son Dakika

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