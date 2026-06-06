Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 19 şirkete lisans verildi.
EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre EPDK tarafından elektrik piyasasında 12 lisans verildi, 5 eskisinin devamı yeni üretim lisansı verildi, 2 üretim lisansı iptal edildi, 1 üretim lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında ise 2 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verilmesine karar verildi.
Son Dakika › Ekonomi › EPDK 19 Şirkete Lisans Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?