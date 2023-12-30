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EPDK, 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi - Son Dakika
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EPDK, 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 204 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 204 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi. Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

EPDK, 204 OSB için 2024\'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi
30.12.2023 - 19:09,
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 204 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 204 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Kaynak: AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, OSB, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, 204 OSB için 2024'te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi - Son Dakika


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