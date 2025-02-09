EPDK'dan Elektrik Depolamada Yüzde 10 Tolerans

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik depolama üniteleri ve tesislerinin kabul süreçlerinde yüzde 10 tolerans uygulanmasına ilişkin düzenlemesinin enerji depolama yatırımlarının artmasına katkı sunması bekleniyor.

EPDK'nin kısa süre önce yayımladığı elektrik piyasasında depolama faaliyetlerine ilişkin düzenlemesine göre, elektrik depolama ünitelerinin "emre amade olma" durumu ve kabul süreçleriyle ilgili önemli kurallar belirlendi.

Depolama tesislerinin sürekli çalışabilir durumda olması gerektiğine işaret edilen düzenlemede, yönetmelik kapsamındaki depolama üniteleri ve tesislerinin kabulünde yüzde 10'luk tolerans payı uygulanacağı kaydedildi.

Kurumun, enerji depolama sektöründe yatırım süreçlerini daha esnek hale getirmek ve sektördeki yatırımları teşvik etmek için attığı bu adım, enerji depolama sektöründe faaliyet gösteren şirketler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu esneklik, tesis sahiplerinin kurulum ve işletme süreçlerinde karşılaştıkları küçük sapmaların tolere edilebilmesine olanak tanıyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin depolama tesislerinin işletim süreçlerinde standardizasyon sağlayacağını ifade ediyor.

"Yüzde 10 tolerans, kabul süreçlerini kolaylaştıracak"

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Kamil Çağatay Bayındır, AA muhabirine, EPDK'nin enerji depolama tesislerine yönelik yeni düzenlemesinin sektörün büyümesine ivme kazandıracak önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bayındır, yüzde 10 tolerans uygulamasıyla tesislerin kabul süreçlerinde daha fazla esneklik sağlanacağını, proje geliştirme aşamasında yaşanabilecek teknik ve operasyonel zorlukların önüne geçeceğine belirterek, "Düzenleme, yatırımcıların projelerini daha güvenle hayata geçirmelerine olanak tanırken sektördeki dinamizmi de artırıyor." dedi.

Sermaye ve teminat şartlarının düzenlenmesiyle yatırımcıların, projelerinin finansal sağlamlığını önceden belgelemeleri gerekeceğini belirten Bayındır, sermaye yapısının sağlam olmasının uzun vadede sektöre duyulan güveni artıracağını dile getirdi.

Söz konusu düzenlemenin yenilenebilir enerji entegrasyonunu teşvik ederek enerji dönüşümünü hızlandırdığını ifade eden Bayındır, "Sektörün büyük oyuncuları bu düzenlemeleri olumlu karşılarken, küçük yatırımcıların da yeni sisteme adapte olabilmesi için rehberlik ve destek mekanizmalarının sağlanması büyük önem taşıyor." dedi.

Bayındır, ayrıca enerji depolama sektörüne teknik ve finansal anlamda ileriye dönük bir çerçeve sunulduğunu vurgulayarak, "Bu düzenlemeler, yatırımcı güvenini artıracak ve Türkiye'nin enerji dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacaktır. Ancak uygulama süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, düzenlemelerin başarısında kilit rol oynayacaktır." diye konuştu.

"Depolama alanındaki düzenlemeleri yakından takip ediyoruz"

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök de depolama üniteleri veya tesislerinin kabul süreçlerinde yüzde 10 tolerans uygulanmasının, sektöre önemli bir esneklik kazandırdığını bildirdi.

Özkök, düzenlemenin yatırımcılar için olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Bu düzenleme, yeni kurulacak elektrik depolama ünitelerinin teknik kapasitesi ile üretimden işletmeye geçiş sürecinde yaşanabilecek degradasyon kayıplarını yönetmek açısından önemli bir avantaj sunuyor. Böylece yatırımcılar, tesislerini daha güvenle planlayabilecek ve depolama sistemleri daha verimli bir şekilde devreye alınabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

EPDK'nin, müstakil elektrik depolama tesisi lisansına sahip yatırımcılara sermaye ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 3 ay süre tanıdığını anımsatan Özkök, "Bu düzenleme, yatırım süreçlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirecek. Yatırımcılar için öngörülebilir bir piyasa ortamı oluşturulurken, finansal sürdürülebilirlik de desteklenecek." diye konuştu.

Özkök, müstakil elektrik depolama tesislerinin megavatsaat başına depolama kapasitesi için belirlediği yatırım tutarının 4 milyon 200 bin lira olduğuna dikkati çekerek, "Sermaye ve teminat tutarları belirlenen formüllere göre hesaplanacak. Bu, yatırımcıların finansal sağlamlıklarını önceden kanıtlamalarına ve projelerini daha güvenli bir zeminde hayata geçirmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcı beklentilerine cevap verecek her türlü kolaylaştırıcı düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirten Özkök, "Tüm düzenlemeleri izlemeyi ve sektörle düzenleyici kuruluşlar arasındaki etkin köprü vazifemizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz." dedi.