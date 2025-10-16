EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek - Son Dakika
Ekonomi

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK\'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
16.10.2025 11:16
EPDK elektrik kesintilerinden etkilenen tüketicilerin haklarını korumak için yeni bir adım attı. Kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan 1.61 milyar TL tutarındaki tazminat, herhangi bir başvuruya gerek olmadan ilgili abonelerin faturalarından düşürülecek. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici haklarını korumak için yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatların, doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenmesini kararlaştırdı.

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği belirtildi.

1 MİLYAR 610 MİLYON TL FATURALARDAN DÜŞÜRÜLECEK

Yeni sistem devreye girdiğinde, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

"ÖDEMELERİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT RAKAMLARI

Uygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

"160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek - Son Dakika

SON DAKİKA: EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek - Son Dakika
