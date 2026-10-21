EPDK, emisyon ticaret piyasası işletme kurallarını Resmi Gazete'de yayımladı - Son Dakika
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EPDK, emisyon ticaret piyasası işletme kurallarını Resmi Gazete'de yayımladı

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EPDK'nın emisyon ticaret piyasasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, birincil ve ikincil piyasalarda piyasa işletmecisinin sorumluluklarını, ücretsiz tahsisatları ve ihaleleri kapsayan kuralları belirleyerek sera gazı azaltımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de net sıfır hedefine uygun sera gazı emisyonlarının piyasa temelli bir mekanizmayla azaltımını teşvik etmek amacıyla kurulacak piyasaların işletilmesine yönelik kurallar netleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Türkiye Emisyon Ticaret Piyasasının İşletilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) piyasasında birincil piyasa ile spot tahsisat piyasası dahil ikincil piyasalara ilişkin genel esaslar, piyasa işletmecisinin sorumlulukları, İşlem Kayıt Sistemi, piyasa kayıt süreçleri, ücretsiz tahsisatlar, hesap açılması, başvuru değerlendirme, ihale yönetim esasları, ihale platformunun işletilmesi ile itiraz ve diğer hususlara ilişkin kurallar belirlendi.

Yönetmelikte, ayrıca piyasa katılımcılarının tahsisat ve hesaplarının devir veya temlik edilmesi halinde uygulanacak kurallar ile hak ve yükümlülüklerin aktarımına ilişkin esaslar ile Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi piyasasına ve İşlem Kayıt Sistemine dair usul ve esaslara yer verildi.

Emisyon Ticaret Sistemi, sera gazı emisyonlarına net sıfır hedefine uygun bir üst sınır belirlenmesi ilkesine dayalı olarak çalışan ve tahsisatların alınıp satılması suretiyle sera gazı emisyonu azaltımını teşvik eden ulusal veya uluslararası piyasa temelli mekanizma oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEkonomiFinansEnerjiÇevreSon Dakika

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