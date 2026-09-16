EPDK, iletim ek ücretini TEİAŞ tarifesinin binde yedisi olarak belirledi
EPDK, 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si olarak belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak; ücretler aylık hesaplanıp takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,7'si olarak belirledi.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2027'de uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si (binde yedisi) olacak.
İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.
Karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
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