Erbaa Narince Yaprağı Donun Ardından Pazarda - Son Dakika
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Ekonomi

Erbaa Narince Yaprağı Donun Ardından Pazarda

Erbaa Narince Yaprağı Donun Ardından Pazarda
04.06.2025 10:52
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Zirai dona rağmen Erbaa'nın coğrafi işaretli Narince yaprağı, üreticinin çabasıyla pazara döndü.

Tokat'ta etkili olan zirai dona rağmen Erbaa ilçesinin coğrafi işaretli ürünü olan Narince yaprağı üreticinin emeğiyle pazardaki yerini aldı.

Erbaa ilçesinde yetiştirilen ve kalitesiyle Türkiye genelinde büyük ilgi gören coğrafi işaretli Narince bağ yaprağı, bu yıl zirai don nedeniyle geç olgunlaşsa da üreticinin çabasıyla yeniden pazardaki yerini aldı. İl genelinde yaşanan don olaylarının ardından zarar gören bağlar, havaların ısınmasıyla toparlanarak yaklaşık bir ay gecikmeyle yaprak vermeye başladı. Gecikmeli de olsa toplanan yapraklar, Erbaa pazarında tezgahlardaki yerini alırken hem üretici hem de alıcı tarafında farklı değerlendirmeler gündeme geldi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Erbaa Narince yaprağı, üreticinin emeği ve bölgenin tarımsal dayanıklılığı sayesinde yeniden sofralara ulaşmaya başladı. Kalitesiyle adından söz ettiren yaprak, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanındaki mutfaklarda yerini alacak.

"Basılmamış yapraklar 150 ile 180 arasında satılıyor"

Bağpınar köyünden yaprak üreticisi Kürşat Çağlar, bu yıl üretim şartlarının oldukça zor geçtiğini belirterek, "Yevmiyeler pahalı, alıcı ucuzdan almak istiyor, çiftçi yüksekten satmak istiyor. Basılmış yaprak bidonları bin 500 TL, basılmamış yaprak ise 150 ile 180 TL arasında satılıyor" dedi.

"Alıcı sayısı azalınca fiyatlar geriledi"

Toptan yaprak alıcısı Mustafa Yanık ise sezona bayram haftasında yoğunlukla başladıklarını aktararak, "Bayram haftası dolayısıyla piyasa biraz ateşliydi; fiyatlar 150-180 lira arasında gidiyordu. Ancak bu hafta alıcı sayısı azalınca fiyatlar biraz geriledi. Bu seviyelerde oturacağını düşünüyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Erbaa, tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erbaa Narince Yaprağı Donun Ardından Pazarda - Son Dakika

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